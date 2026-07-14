Golf kracht gegen Baum: Birke kippt um, Fahrerin im Auto eingeklemmt

Harsefeld/Rutenbeck - Heftiger Crash in Niedersachsen : Am frühen Dienstagabend krachte eine 56-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen Baum und kam auf der Seite zum Liegen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte eine Birke um. © Polizeiinspektion Stade

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 26 zwischen Rutenbeck und Harsefeld (Landkreis Stade), teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Fahrer eines VW Passat von der Straße Hahnenbalken nach links auf die K26 in Richtung Harsefeld abbiegen. Dabei übersah er offenbar den aus Richtung Harsefeld kommenden VW Golf der 56-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Golf seitlich getroffen, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Birke. Der Crash war offenbar so heftig, dass der Baum durch die Wucht des Aufpralls umstürzte, während der Wagen auf die Seite kippte.

Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte sie ein Rettungswagen in eine Klinik.

Der 22-jährige Unfallverursacher blieb bis auf einen Schock unverletzt.