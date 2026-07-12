Heftiger Crash: VW kracht in Range Rover, mehrere Schwerverletzte
Klein Buschhausen - Heftiger Crash: Am Sonntagmorgen krachten auf der Hooksieler Landstraße (L810) in Höhe Klein Buschhausen (Niedersachsen) ein VW und ein Range Rover aufeinander. Mehrere Personen erlitten schwere Verletzungen.
Wie die Polizei Wilhelmshaven/Friesland mitteilte, war nach bisherigen Erkenntnissen ein 21-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem VW Caddy in Richtung Wilhelmshaven unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW-Fahrer in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Range Rover zusammen.
In dem Range Rover saßen ein 58-jähriger Mann, seine 59-jährige Ehefrau uns ein Hund. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen gegen einen Baum und kam erst halb im Straßengraben liegend zum Stillstand.
Da das Auto stark deformiert war, konnten die Insassen den Range Rover nicht eigenständig verlassen.
Durch Unfall: drei Schwerverletzte, Hund blieb unverletzt
Feuerwehrleute befreiten die Range-Rover-Insassen mithilfe technischer Geräte. Alle am Unfall beteiligten Personen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 59-jährige Beifahrerin wurde sogar mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien die Verletzungen jedoch nicht lebensgefährlich. Der Hund blieb durch den Unfall unverletzt.
An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Hooksieler Landstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland