Heftiger Crash: VW kracht in Range Rover, mehrere Schwerverletzte

Klein Buschhausen - Heftiger Crash: Am Sonntagmorgen krachten auf der Hooksieler Landstraße (L810) in Höhe Klein Buschhausen ( Niedersachsen ) ein VW und ein Range Rover aufeinander. Mehrere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Der Range Rover kam erst im Graben zum Stehen. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wie die Polizei Wilhelmshaven/Friesland mitteilte, war nach bisherigen Erkenntnissen ein 21-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem VW Caddy in Richtung Wilhelmshaven unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW-Fahrer in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Range Rover zusammen.

In dem Range Rover saßen ein 58-jähriger Mann, seine 59-jährige Ehefrau uns ein Hund. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen gegen einen Baum und kam erst halb im Straßengraben liegend zum Stillstand.

Da das Auto stark deformiert war, konnten die Insassen den Range Rover nicht eigenständig verlassen.