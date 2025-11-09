E-Auto gerät in Gegenverkehr: Entgegenkommender Wagen geht in Flammen auf

Wilhelmshaven - Schwerer Unfall im Norden! In Wilhelmshaven ist ein E-Auto bei einer Überfahrt in einer Kolonne auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht.

Nach dem Zusammenstoß ging ein Auto direkt in Flammen auf. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wie die Polizei mitteilte, waren am Sonntagmorgen gegen zehn Uhr mehrere Kolonnen von werksneuen Fahrzeugen auf dem Friesendamm unterwegs. Sie waren für Überführungen auf dem Weg vom Nordhafen zum Jade-Weser-Port.

In der letzten Kolonne brach plötzlich der hinterste Wagen aus und geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort krachte das E-Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug, das sofort in Flammen aufging.

Die 30 Jahre alte Fahrerin konnte sich noch rechtzeitig befreien.

Beim Eintreffen der Polizei stand der Wagen bereits in Vollbrand, Versuche, es mit einem Feuerlöscher zu löschen, scheiterten.