Güterzug erfasst Auto und schleift es 50 Meter mit! Mann schwer verletzt

Bützfleth - Schlimm: Am Dienstag sind in der Ortschaft Bützfleth im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) ein Auto und ein Güterzug zusammengestoßen. Ein 62-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Wagen wurde von dem Güterzug erfasst und circa 50 Meter mitgeschleift. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der folgenschwere Unfall gegen 14.57 Uhr in der Bützflether Industriestraße ereignet, als der 62-Jährige nach eigenen Angaben mit seinem Auto wenden wollte.

Er wurde dabei durch die tief stehende Sonne geblendet, weshalb er die rote Ampel an dem Bahnübergang übersah und diesen überfahren wollte.

Genau in diesem Moment näherte sich ein Güterzug, der den Wagen trotz eingeleiteter Notbremsung erfasste und circa 50 Meter mitschleifte. Anschließend kam das Auto unmittelbar neben dem Gleisbett zum Stehen.

Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Lokführer blieb unverletzt.