Unfall auf Bundesstraße im Norden: Acht Verletzte, drei Autos beteiligt

Süschendorf - Schwerer Crash im Landkreis Lüneburg ( Niedersachsen ): Dort sind am Montagabend drei Autos miteinander kollidiert. Acht Personen wurden dabei verletzt.

Auf der B216 kollidierten am Montagabend drei Autos miteinander. Acht Personen wurden verletzt. © NEWS5/Fabian Höfig

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Leitstelle mit, dass sich der Unfall gegen 18.35 Uhr auf der B216 zwischen den Ortschaften Süschendorf und Oldendorf ereignet hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte gegen die Leitplanke und schleuderte zurück auf die Straße, wo es mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte.

Die drei Autos wurden bei dem Crash erheblich beschädigt, die insgesamt acht Insassen hatten aber Glück: Sie wurden allesamt nur leicht verletzt.