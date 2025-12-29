Unfall auf Bundesstraße im Norden: Acht Verletzte, drei Autos beteiligt
Süschendorf - Schwerer Crash im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen): Dort sind am Montagabend drei Autos miteinander kollidiert. Acht Personen wurden dabei verletzt.
Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Leitstelle mit, dass sich der Unfall gegen 18.35 Uhr auf der B216 zwischen den Ortschaften Süschendorf und Oldendorf ereignet hatte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet zunächst ein Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte gegen die Leitplanke und schleuderte zurück auf die Straße, wo es mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte.
Die drei Autos wurden bei dem Crash erheblich beschädigt, die insgesamt acht Insassen hatten aber Glück: Sie wurden allesamt nur leicht verletzt.
Die B216 musste während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Um kurz nach 21 Uhr konnten die Maßnahmen vor Ort beendet werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig