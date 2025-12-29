Straßenbahn kracht in Audi und schleift ihn mehrere Meter mit

Hannover - Heftiger Crash in der niedersächsischen Landeshauptstadt: Am Montag sind in Hannover eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Der Audi wurde bei dem Unfall komplett zerstört. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 16.45 Uhr in der Mailänder Straße, genauer an einem Übergang kurz vor der Stadtbahnhaltestelle Messe Ost, ereignet.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die Bahn mit einem Audi, der daraufhin mehrere Meter mitgeschleift sowie zwischen einem Oberleitungsmast und der Stadtbahn eingeklemmt wurde.

Die drei Insassen des Wagens wurden in dem Audi eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend kamen sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.