Tödlicher Frontalcrash! 63-Jähriger stirbt, dreiköpfige Familie wird verletzt

Lingen - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 70 in Lingen ( Landkreis Emsland ) ist ein 63-Jähriger ums Leben gekommen.

Bei einem Frontalcrash in Lingen ist ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden verletzt. © Matthias Brüning/dpa

Eine 41-Jährige wurde schwer verletzt, ihr dreijähriger Sohn sowie der 49 Jahre alte Vater des Kindes erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall passierte auf der B70 zwischen den Anschlussstellen Darme und Laxten in Fahrtrichtung Meppen. Die Bundesstraße wurde in beiden Fahrtrichtungen für Stunden voll gesperrt.

Demnach war der 63-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug der Familie kollidiert.