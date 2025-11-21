Im Auto eingeklemmt: Fahrer verstirbt noch an Unfallstelle

Volzum - Am Freitagmorgen krachte es auf einer niedersächsischen Landstraße: Ein Autofahrer kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Bei Wolfenbüttel ist ein Autofahrer (†40) ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Gegen 9.40 Uhr war der 40 Jahre alte Autofahrer mit seinem Nissan auf der L629 zwischen Lucklum und Volzum unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum, teilte die Polizei Wolfenbüttel mit.

Der 40-Jährige wurde im Inneren des Unfallwracks eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.

Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.