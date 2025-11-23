Wegen Glatteis! Mann (†79) von Zug erfasst

Leer - Schrecklicher Unfall in Leer! Ein Radfahrer (†79) wurde am Samstagmorgen nach einem Sturz von einem Zug erfasst und starb.

Der Mann (†79) rutschte durch das Glatteis auf die Gleise. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann gegen 10.10 Uhr auf dem Mittelweg in Leer (Ostfriesland) unterwegs gewesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 79-Jährige, den Bahnübergang zu überqueren, als sich die Schranken gerade schlossen.

Er sei mit den senkenden Schranken zusammengestoßen und gestürzt. Aufgrund der Straßenglätte rutschte der Radfahrer bis auf die Gleise.

Ein herannahender Zug kam trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der 79-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.