Ford kracht gegen Baum: Für Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät

Söhlde - Tragischer Unfall : In Südniedersachsen ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Am Dienstag kam ein Autofahrer auf einer niedersächsischen Landstraße ums Leben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 11 Uhr war ein 66 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford Fiesta auf der L475 zwischen Bettrum und Dingelbe im Landkreis Hildesheim unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Ford auf gerader Straße dabei plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen Baum.

Ersthelfer riefen Polizei und Rettungsdienst. Wie die Polizeiinspektion Hildesheim allerdings mitteilte, kam für den 66-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der Mann starb vor Ort. An seinem Auto entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro.