Ford kracht in Gegenverkehr: Unfall fordert sechs Verletzte, darunter eine Familie

Buxtehude - Schwerer Unfall in Niedersachsen : Am Donnerstagnachmittag krachte es auf der Stader Straße in Buxtehude. Insgesamt sechs Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag sind in Buxtehude ein Skoda (l.) und ein Ford (r.) zusammengestoßen. © JOTO

Gegen 15.09 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Der Grund: Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein 55-jähriger Fahrer eines Ford C-Max aus Apensen, der den Unfall verursachte, in den Gegenverkehr geraten.

Die Ursache für das Abkommen von der Fahrspur sei krankheitsbedingt gewesen, so der Sprecher weiter. Durch den Crash hat sich die Person aus dem Wagen schwere Verletzungen zugezogen.

Der entgegenkommende Skoda war mit fünf Personen besetzt. Der 49-jährige Fahrer sowie die mitfahrende 38-jährige Ehefrau und die drei Kinder im Alter von 5, 7 und 9 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.