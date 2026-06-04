VW kracht gegen Lastwagen: Mehrere Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Hollenstedt - Heftige Szenen in Niedersachsen : Am frühen Donnerstagmorgen krachte es zwischen einem VW und einem Lastwagen.

Am Donnerstag krachte auf der K62 bei Hollenstedt ein Auto gegen einen Lkw. © JOTO

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der K62 nahe Hollenstedt im Landkreis Harburg, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist dabei die Fahrerin mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Dieser soll nach Angaben eines Reporters vor Ort die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus transportiert haben.

Der Lastwagen-Fahrer zog sich bei dem Crash jedoch nur leichte Verletzungen zu, so der Polizeisprecher weiter.