Frau kracht mit ihrem Mercedes in Tankstelle - im Schneckentempo
Wilhelmshaven - Kurioser Unfall in Wilhelmshaven: Eine Mercedes-Fahrerin wollte eigentlich nur tanken, landete dann aber mit dem Fahrzeug im Verkaufsraum.
Bis zur HEM-Tankstelle in der Wilhelmshavener Gökerstraße hatte die 65-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz eigentlich alles richtig gemacht, doch dann wurde es plötzlich kurios.
Laut Mitteilung der Polizei hielt die Frau um 15.53 Uhr an einer Zapfsäule an, dann fuhr der Wagen aber plötzlich aus noch ungeklärter Ursache in Schrittgeschwindigkeit wieder an.
Mit der Frau am Steuer durchbrach der Mercedes die Eingangstür der Tankstelle. Erst im Verkaufsbereich kam der Wagen zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 EUR geschätzt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland