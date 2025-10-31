Frau kracht mit ihrem Mercedes in Tankstelle - im Schneckentempo

Wilhelmshaven - Kurioser Unfall in Wilhelmshaven: Eine Mercedes-Fahrerin wollte eigentlich nur tanken, landete dann aber mit dem Fahrzeug im Verkaufsraum.

Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Bis zur HEM-Tankstelle in der Wilhelmshavener Gökerstraße hatte die 65-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz eigentlich alles richtig gemacht, doch dann wurde es plötzlich kurios.

Laut Mitteilung der Polizei hielt die Frau um 15.53 Uhr an einer Zapfsäule an, dann fuhr der Wagen aber plötzlich aus noch ungeklärter Ursache in Schrittgeschwindigkeit wieder an.