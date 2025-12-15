Schwerer Unfall im Norden: Autofahrer stürzt mit Fiat mehrere Meter in die Tiefe

Zeven - Dramatische Szenen am frühen Sonntagmorgen: Gegen 8.55 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Scheeßeler Straße (L131) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Fiat.

Am frühen Sonntagmorgen stürzte ein 31-Jähriger mit seinem Fiat mehrere Meter in einen Graben. © Polizeiinspektion Rotenburg

Daraufhin kam der 31-jährige Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus Hofkoh in Richtung Zeven-Aspe unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingangsschild dann das Unglück: Als der Wagen nach rechts von der Straße abkam, durchbrach dieser einen Metallzaun und stürzte in den angrenzenden, mehrere Meter tiefen Straßengraben.

Auf seinem Weg nach unten touchierte der Fiat mehrere Bäume sowie eine dort verlaufende Gasleitung. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ob möglicherweise ein Sekundenschlaf am Steuer zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.