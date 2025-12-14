Fahrer wollte einparken: SUV kracht in Verkaufsstand für Weihnachtsbäume

Ein Verkaufsstand für Weihnachtsbäume ist am Samstag in Clausthal-Zellerfeld einem Unfall zum Opfer gefallen. Der Autofahrer eines SUV krachte dort hinein.

Von Robert Lilge

Clausthal-Zellerfeld - Am Samstagmorgen gab es vor einem Supermarkt in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) einen Schock für Kunden und Verkäufer.

Der Fahrer des SUV soll seinen Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben.
Auf einem Parkplatz des Geschäfts am Ostbahnhof ist ein 69-Jähriger mit seinem BMW-Geländewagen in einen Verkaufsstand für Weihnachtsbäume gekracht.

Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, habe der Fahrer einparken wollen.

Da sein Wagen ein Automatikgetriebe besitzt, soll er die Fahrstufen Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben.

Beim Treten auf das Gaspedal fuhr der SUV über einen begrünten Trennstreifen und krachte mit dem Verkaufsstand zusammen.

Dabei wurden Elemente der Umzäunung sowie mehrere Weihnachtsbäume einschließlich ihrer Halterungen beschädigt, hieß es.

Der Verkaufsstand hatte noch geschlossen. Bei dem Unfall wurde deshalb niemand verletzt.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Verkaufsstand wollte erst wenige Minuten nach dem Unfall öffnen, weshalb auch keine Passanten zu Schaden kamen.

