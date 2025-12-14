Fahrer wollte einparken: SUV kracht in Verkaufsstand für Weihnachtsbäume

Clausthal-Zellerfeld - Am Samstagmorgen gab es vor einem Supermarkt in Clausthal-Zellerfeld ( Landkreis Goslar ) einen Schock für Kunden und Verkäufer.

Der Fahrer des SUV soll seinen Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben. © Polizeiinspektion Goslar

Auf einem Parkplatz des Geschäfts am Ostbahnhof ist ein 69-Jähriger mit seinem BMW-Geländewagen in einen Verkaufsstand für Weihnachtsbäume gekracht.

Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, habe der Fahrer einparken wollen.

Da sein Wagen ein Automatikgetriebe besitzt, soll er die Fahrstufen Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt haben.

Beim Treten auf das Gaspedal fuhr der SUV über einen begrünten Trennstreifen und krachte mit dem Verkaufsstand zusammen.

Dabei wurden Elemente der Umzäunung sowie mehrere Weihnachtsbäume einschließlich ihrer Halterungen beschädigt, hieß es.