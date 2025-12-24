Heftiger Frontal-Crash an Heiligabend: Ein Toter, zwei Verletzte

Bodenfelde - Tragischer Unfall in Niedersachsen : Am Morgen des Heiligabends kam ein Mann auf einer Kreisstraße ums Leben.

In Niedersachsen kam ein Mann bei einem Autounfall ums Leben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 10.20 Uhr war ein 77 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford auf der K449 zwischen Wiensen und Bodenfelde unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort prallte er frontal gegen den Land Rover einer 19-jährigen Autofahrerin, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit.

Der 77-Jährige wurde in seinem Ford eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden.



Die 19-Jährige wurde leicht verletzt, ihre 47-jährige Beifahrerin schwer. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.