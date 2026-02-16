Lebensgefahr! 21-Jähriger nach Unfall in Toyota eingeklemmt
Ganderkesee - Schock am frühen Montagmorgen in Niedersachsen: Ein 21-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 7.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Havekoster Straße in Fahrtrichtung Havekost unterwegs.
Aufgrund des Winterwetters sei die Fahrbahn von Schnee bedeckt gewesen. Doch der junge Fahrer schien seine Geschwindigkeit offenbar nicht ausreichend an die winterlichen Straßenbedingungen angepasst zu haben.
Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum am Straßenrand.
Die Folgen sind verheerend: Durch die massive Kollision wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Nach Unfall in Niedersachsen: 21-Jähriger muss aus Wrack befreit werden
Rettungskräfte rückten umgehend aus. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Verletzten aus dem Wrack zu befreien. Daraufhin wurde der junge Mann zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.
Der Toyota war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5750 Euro geschätzt.
Titelfoto: Nonstopnews