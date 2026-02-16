Lebensgefahr! 21-Jähriger nach Unfall in Toyota eingeklemmt

Ganderkesee - Schock am frühen Montagmorgen in Niedersachsen : Ein 21-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt.

Am Montagmorgen krachte ein 21-Jähriger in Ganderkesee mit seinem Toyota gegen einen Baum. © Nonstopnews

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 7.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Havekoster Straße in Fahrtrichtung Havekost unterwegs.

Aufgrund des Winterwetters sei die Fahrbahn von Schnee bedeckt gewesen. Doch der junge Fahrer schien seine Geschwindigkeit offenbar nicht ausreichend an die winterlichen Straßenbedingungen angepasst zu haben.

Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum am Straßenrand.

Die Folgen sind verheerend: Durch die massive Kollision wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.