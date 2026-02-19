Raser hinterlässt Trümmerfeld, versteckt Unfallauto und flüchtet

Buxtehude - Fahrt mit Folgen: In der Nacht zu Donnerstag richtete ein Autofahrer in Buxtehude ( Niedersachsen ) einen erheblichen Schaden an.

Der Autofahrer raste über die Verkehrsinsel und rammte ein Verkehrsschild und eine Ampel. © Polizeiinspektion Stade

Gegen 1.45 Uhr wurden die Polizisten zum Ottensener Weg gerufen, teilte die Polizei mit.

Ein bisher Unbekannter fuhr auf der Straße in Richtung B73. Zeugen hörten ein vermutlich schnell fahrendes Auto sowie einen anschließenden Knall und informierten daraufhin die Polizei.

Laut Angaben der Polizei hatte der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe des Rewe-Marktes die Kontrolle über sein Auto verloren und fuhr über eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße.

Dabei knickte er mit dem Wagen ein Verkehrsschild um und rammte eine Ampel. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen.

Außerdem soll die Ampel laut Polizeiangaben mehrere hundert Meter mitgeschleift sein und hinterließ ein großes Trümmerfeld auf der Straße.