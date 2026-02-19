Raser hinterlässt Trümmerfeld, versteckt Unfallauto und flüchtet
Buxtehude - Fahrt mit Folgen: In der Nacht zu Donnerstag richtete ein Autofahrer in Buxtehude (Niedersachsen) einen erheblichen Schaden an.
Gegen 1.45 Uhr wurden die Polizisten zum Ottensener Weg gerufen, teilte die Polizei mit.
Ein bisher Unbekannter fuhr auf der Straße in Richtung B73. Zeugen hörten ein vermutlich schnell fahrendes Auto sowie einen anschließenden Knall und informierten daraufhin die Polizei.
Laut Angaben der Polizei hatte der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe des Rewe-Marktes die Kontrolle über sein Auto verloren und fuhr über eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße.
Dabei knickte er mit dem Wagen ein Verkehrsschild um und rammte eine Ampel. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen.
Außerdem soll die Ampel laut Polizeiangaben mehrere hundert Meter mitgeschleift sein und hinterließ ein großes Trümmerfeld auf der Straße.
Geschätzter Schaden liegt bei 30.000 Euro
Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den daraus folgenden Schaden und flüchtete von der Unfallstelle.
Während die Polizei nach dem Autofahrer fahndete, fanden Einsatzkräfte einen schwer beschädigten Škoda Fabia in einem angrenzenden Wohngebiet. Zuvor hatte der Fahrer wohl noch die Kennzeichen am Auto abmontiert, um so eine Entdeckung zu verhindern.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen des Verkehrsunfalls und Unfallflucht. Der angerichtete Schaden wird laut Polizeiangaben auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.
Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum möglichen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04161 647115 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade