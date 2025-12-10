 8.506

Fußgängerin (†) wird von Auto erfasst, drei weitere Fahrzeuge überrollen sie

Eine Frau wird beim Überqueren einer Straße angefahren - und danach von mehreren Autos überrollt. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Von David Hammersen

Hannover - Eine Fußgängerin (†87) ist beim Überqueren einer Straße in Hannover von einem Auto erfasst worden und infolge des Zusammenpralls ums Leben gekommen.

Eine Fußgängerin ist in Hannover bei einem Unfall ums Leben gekommen.  © Moritz Frankenberg/dpa

Kurz nach dem Unfall sei die auf der Straße liegende Frau noch von drei weiteren Autos überfahren worden, teilte die Polizei mit.

Die Identität der Frau, die am Dienstagabend an der Unfallstelle starb, war zunächst ungeklärt. Weitere Verletzte außer ihr gab es nicht.

