Fußgängerin (†) wird von Auto erfasst, drei weitere Fahrzeuge überrollen sie

Von David Hammersen Hannover - Eine Fußgängerin (†87) ist beim Überqueren einer Straße in Hannover von einem Auto erfasst worden und infolge des Zusammenpralls ums Leben gekommen.

© Moritz Frankenberg/dpa