Tödlicher Unfall im Norden: Alfa-Romeo-Fahrer kracht gegen Baum

Am Samstagmorgen ereignete sich in Niedersachsen ein schlimmer Unfall auf der B209. Ein 54-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort.

Von Svenja-Marie Kahl

Rehrhof - Schlimmer Zusammenprall: Am Samstagmorgen ist ein Mann bei einem schweren Unfall auf der B209 in Niedersachsen ums Leben gekommen.

Der 54-jährige Fahrer kam mit seinem Alfa Romeo von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.
Der 54-jährige Fahrer kam mit seinem Alfa Romeo von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 8.20 Uhr fuhr der Mann auf der B209 aus der Richtung Heidekreis kommend zwischen Rehrhof und der Landesgrenze zum Heidekreis, teilte die Polizei mit.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 54-Jährige von der Straße ab und prallte anschließend mit seinem Alfa Romeo gegen einen Baum.

Laut Polizeiangaben verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Totalschaden und der Alfa Romeo musste abgeschleppt werden.

Für mehrere Stunden musste die B209 wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

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