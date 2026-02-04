Sechs Verletzte bei Frontalcrash: Schneeverwehung bringt Auto ins Schleudern

Stade - Am Dienstagabend ist ein VW Lupo in Stade ( Niedersachsen ) durch eine Schneeverwehung in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Fahrer des VW Lupo musste mit schwerem Gerät befreit werden. © Polizeiinspektion Stade

Gegen 21.45 Uhr sei ein 21-Jähriger mit seinem VW Lupo auf der K27 in Stade unterwegs gewesen, als er vermutlich durch Schneeverwehungen die Kontrolle über das Auto verlor, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr, wo der Lupo frontal mit einem VW-Bus zusammenkrachte.

Durch die heftige Kollision wurde der Kleinwagen in den Seitenstreifen geschleudert, während der Bus gegen einen Baum krachte.

Der Lupofahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der VW-Busfahrer und seine vier Mitfahrer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Alle fünf mussten vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Rund 60 Einsatzkräfte waren an der Rettung beteiligt.