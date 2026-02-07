Laster mit Hühnerdung landet kopfüber im eiskalten Wasser: Bergung problematisch

Rhauderfehn - Am Samstagmittag ist ein 72-Jähriger mit seinem Laster in einem Kanal bei Rhauderfehn ( Niedersachsen ) gelandet. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Matthias Brüning/dpa

Gegen 12.10 Uhr sei der Mann auf der Langholter Straße in Richtung B438 bei Rhauderfehn unterwegs gewesen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen sei der 72-Jährige mit seinem Laster alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abgekommen und kopfüber im Kanal gelandet.

Der Fahrer war ansprechbar, erlitt allerdings schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bergung des Sattelschleppers stellt die Retter unterdessen vor Probleme. Der Laster soll mit 20 bis 25 Tonnen Hühnerdung beladen sein, der nicht in das Wasser gelangen darf.