Honda komplett zerrissen: Motorradfahrer (†27) stirbt bei Horror-Crash

Gifhorn - Am Samstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gifhorn ( Niedersachsen ) tödlich verletzt.

Der 27-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © bialasiewicz/123rf

Nach Angaben der Polizeiinspektion Gifhorn war der 27-jährige Biker gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Oerrel und Wesendorf unterwegs.

Mehrere Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass der Fahrer vor dem Unfall auf gerader Strecke mehrere Fahrzeuge überholt habe.

Im Laufe der Fahrt geriet der junge Mann mit seiner Honda vermutlich infolge der schnellen Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab.

Hier streifte das Motorrad zwei Bäume und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Maschine zerrissen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und brannte anschließend vollständig aus.