Honda komplett zerrissen: Motorradfahrer (†27) stirbt bei Horror-Crash
Gifhorn - Am Samstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gifhorn (Niedersachsen) tödlich verletzt.
Nach Angaben der Polizeiinspektion Gifhorn war der 27-jährige Biker gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Oerrel und Wesendorf unterwegs.
Mehrere Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass der Fahrer vor dem Unfall auf gerader Strecke mehrere Fahrzeuge überholt habe.
Im Laufe der Fahrt geriet der junge Mann mit seiner Honda vermutlich infolge der schnellen Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab.
Hier streifte das Motorrad zwei Bäume und prallte anschließend gegen einen weiteren Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Maschine zerrissen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und brannte anschließend vollständig aus.
Der Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Reanimation durch Ersthelfer verlief leider erfolglos.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste die Kreisstraße 7 bis etwa 18 Uhr voll gesperrt werden.
Titelfoto: bialasiewicz/123rf