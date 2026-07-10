Schlimmer Unfall mit mehreren verletzten Kindern: Mann (61) in Lebensgefahr

Aurich - Heftiger Crash in Aurich ( Ostfriesland )! Am Donnerstag kollidierten zwei Autos mit mehreren Kindern an Bord.

Der Mazda-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 61-jähriger Mazda-Fahrer nach ersten Erkenntnissen gegen 12.30 Uhr beim Überqueren der Brockzeteler Straße eine 31-jährige VW-Fahrerin und nahm ihr dadurch die Vorfahrt.

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Fahrerseite des Mazdas, der durch die heftige Kollision auf dem Dach landete.

Laut Feuerwehr konnten alle Personen die Fahrzeuge verlassen. Sie wurden beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits von Ersthelfern versorgt.

Der 61-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Seine 77-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Zudem wurden eine 26-Jährige und zwei Kinder, die sich auf den Rücksitzen befanden, leicht verletzt.

Die VW-Fahrerin und zwei mitfahrende Kinder wurden leicht verletzt. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser.