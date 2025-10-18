Hähnchen-Horror: Tausende Tiere sterben bei Unfall, Überlebende werden getötet

Cloppenburg - Schrecklich! Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Cloppenburg sind 2500 Hähnchen gestorben. Überlebende wurden einfach getötet.

Bei dem Unfall kamen 2500 Hähnchen ums Leben. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sei ein 59-jähriger Niederländer mit seinem Sattelzug gegen 16 Uhr auf der Holtestraße in Cloppenburg unterwegs gewesen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Kurz vor der Einmündung zur B68 sei der Mann mit seinem Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, kippte und blieb auf der Seite liegen.

Der Laster war mit 2500 lebenden Hähnchen beladen, die meisten von ihnen starben bei dem Unfall. Die Überlebenden wurden auf Anordnung des Veterinäramtes noch vor Ort getötet und anschließend beseitigt.