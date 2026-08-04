Heftiger Crash auf Autobahn: Porsche kracht in Ford-Transit, zwei Kinder unter den Verletzten
Horneburg - Heftiger Crash: Am Dienstagmorgen krachten ein Ford-Transit und ein Porsche auf der A26 in Höhe Horneburg ineinander. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.40 Uhr ein 19-jähriger Ford-Transit-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Hamburg entlang. Kurz hinter der Auffahrt Horneburg wollt der Mann auf die linke Fahrbahn wechseln, da sich ein Auto auf die Autobahn einfädelte.
Dabei übersah der 19-Jährige den von hinten herankommenden Porsche Tycan Turbo S.
Der 33-jährige Porsche-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die beiden Wagen prallten zusammen. Anschließend krachten beide Autos in die Schutzplanke.
Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie zwei Kinder, im Alter von zwei und vier Jahren, leicht verletzt. Nach der Erstversorgung mussten alle in ein Krankenhaus gebracht werden.
Porsche und Ford: Beide Autos sind Totalschäden
Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und unterstützen die Autobahnmeisterei bei den Aufräumarbeiten. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Der gesamte Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt, so die Polizei.
Auf der A26 mussten der rechte Fahrstreifen sowie der Einfädelungsstreifen für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade