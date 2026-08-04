Heftiger Crash auf Autobahn: Porsche kracht in Ford-Transit, zwei Kinder unter den Verletzten

Horneburg - Heftiger Crash: Am Dienstagmorgen krachten ein Ford-Transit und ein Porsche auf der A26 in Höhe Horneburg ineinander. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter zwei Kinder. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 9.40 Uhr ein 19-jähriger Ford-Transit-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Hamburg entlang. Kurz hinter der Auffahrt Horneburg wollt der Mann auf die linke Fahrbahn wechseln, da sich ein Auto auf die Autobahn einfädelte.

Dabei übersah der 19-Jährige den von hinten herankommenden Porsche Tycan Turbo S.

Der 33-jährige Porsche-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die beiden Wagen prallten zusammen. Anschließend krachten beide Autos in die Schutzplanke.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie zwei Kinder, im Alter von zwei und vier Jahren, leicht verletzt. Nach der Erstversorgung mussten alle in ein Krankenhaus gebracht werden.