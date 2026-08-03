Tödlicher Unfall: Audi rammt mehrere Bäume und wird in zwei Teile gerissen

Achim - Bei einem schweren Unfall auf der Bollener Landstraße (K1) im Landkreis Verden ist am Sonntagabend ein 23-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro © Kai Moorschlatt/dpa

Nach Angaben der Polizei Verden ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Ein vorbeifahrender Autofahrer habe Trümmerteile auf der Fahrbahn entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige mit seinem Audi aus Richtung Bremen kommend auf der Bollener Landstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen mehrere Bäume prallte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in zwei Teile gerissen, zahlreiche Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug und in einen nahegelegenen Graben geschleudert. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, suchte die Feuerwehr die angrenzenden Felder mithilfe einer Drohne ab. Weitere Unfallbeteiligte wurden jedoch nicht gefunden.