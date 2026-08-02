Tragisches Wochenende: Zwei junge Motorradfahrer sterben bei Unfällen in Niedersachsen

Niedersachen - Zwei schwere Motorradunfälle haben am Samstag in Niedersachsen zwei junge Männer das Leben gekostet. Ein 20-Jähriger starb in der Nacht auf Sonntag im Emsland nach dem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto. Bereits am Samstagabend kam ein 22-jähriger Motorradfahrer im Landkreis Harburg bei einem missglückten Überholmanöver ums Leben.

Der 20-jährige Motorradfahrer krachte in Geeste mit voller Wucht in die Seite eines abbiegenden Autos. © Marco Schlösser/Nord-West-Media TV/dpa

Der erste Unfall ereignete sich in Geeste. Nach Angaben der Polizei bog ein Auto von einem Parkplatz nach links auf eine Straße ab und übersah dabei den 20-jährigen Motorradfahrer.

Der junge Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen des Autos wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der zweite Unfall passierte auf der Kreisstraße 72 zwischen Sprötze und Holm-Seppensen. Der 22-jährige Motorradfahrer überholte in einer Kurve eine andere Motorradfahrerin und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Vorderrad des Wagens abgerissen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das über die Fahrbahn schleuderte und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der junge Fahrer noch am Unfallort. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.