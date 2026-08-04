Horror-Unfall! Mann wird aus Cabrio geschleudert und stirbt

Bad Bevensen - Schrecklich! Am Montag ist ein 26-jähriger Mann bei einem Unfall nahe Bad Bevensen ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen. Er wurde aus seinem Cabrio geschleudert.

Bei einem Unfall nahe Bad Bevensen ist am Montag ein 26-Jähriger gestorben. Er wurde aus seinem Cabrio geschleudert. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der tödliche Crash hatte sich gegen 20 Uhr auf der L252 zwischen Groß Hesebeck und Bad Bevensen ereignet, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve mit seinem Mercedes alleinbeteiligt von der Straße ab.

Der Wagen raste über den Grünstreifen und krachte frontal in einen Erdwall. Anschließend drehte sich das Auto und überschlug sich, sodass der 26-Jährige bei geöffnetem Cabriodach aus dem Auto geschleudert wurde.

Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Verstorbene vermutlich nicht angeschnallt gewesen war.