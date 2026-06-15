Heftiger Unfall mit lebensgefährlich Verletzten: Fahrer (19) hat keinen Führerschein
Sulingen - Bei einem heftigen Crash in Sulingen (Landkreis Diepholz) wurden am Sonntag zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer gegen 8.45 Uhr auf der B214 in Richtung Diepholz. In Sulingen kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab.
Der BMW krachte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich noch selbstständig aus dem Wrack befreien. Anschließend habe sich ihr Gesundheitszustand aber verschlechtert, hieß es.
Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Ihre Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft.
Die Polizei stellte das Auto sicher, um die Unfallursache im Nachgang durch einen Gutachter untersuchen lassen zu können.
Die Unfallstelle war für über drei Stunden erst halbseitig, dann voll gesperrt. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte zudem fest, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitzt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Diepholz