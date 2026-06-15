Heftiger Unfall mit lebensgefährlich Verletzten: Fahrer (19) hat keinen Führerschein

Sulingen - Bei einem heftigen Crash in Sulingen (Landkreis Diepholz) wurden am Sonntag zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt.

Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 8000 Euro. © Polizeiinspektion Diepholz

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer gegen 8.45 Uhr auf der B214 in Richtung Diepholz. In Sulingen kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab.

Der BMW krachte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich noch selbstständig aus dem Wrack befreien. Anschließend habe sich ihr Gesundheitszustand aber verschlechtert, hieß es.

Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Ihre Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft.

Die Polizei stellte das Auto sicher, um die Unfallursache im Nachgang durch einen Gutachter untersuchen lassen zu können.