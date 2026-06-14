Frontalcrash in Waldstück: Fünf Menschen teils lebensbedrohlich verletzt

Northeim - In der Nacht auf Sonntag wurden fünf Menschen bei einem Unfall in Northeim ( Niedersachsen ) teils lebensbedrohlich verletzt.

Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizeiinspektion Northeim gegen 2.50 Uhr auf der K414 zwischen einem Golfplatz und der Gemeinde Katlenburg-Lindau.

Hier stießen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Waldstück zwei entgegenkommende Fahrzeuge einer 28-Jährigen und eines 20-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer sowie die Insassen im Auto des 20-Jährigen wurden bei dem Crash schwer verletzt. Teilweise sei der Zustand der Verletzten kritisch, so ein Sprecher der Polizei.

Alle fünf Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Sie wurden geborgen und von der Polizei sichergestellt.