Heftiger Unfall auf der B445: Autofahrer stirbt nach Frontalcrash in Gegenverkehr

Bad Gandersheim - Am Mittwochvormittag ist ein Autofahrer auf der B 445 zwischen Sebexen und Opperhausen ( Landkreis Northeim ) nach einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Unfallverursacher musste aus seinem Wagen befreit werden. © Screenshot/Facebook/FeuerwehrEchte

Aus noch ungeklärter Ursache soll der 76 Jahre alte Mann mit seinem Auto auf gerader Strecke in den Gegenverkehr gekracht sein, berichtete die Polizeiinspektion Northeim.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sein Wagen zurück auf die ursprüngliche Fahrspur geschleudert wurde und dabei seitlich das Auto eines 25-Jährigen traf.

Nach dem Unfall sei der 76-Jährige nicht mehr ansprechbar gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Wrack befreien. Wenig später musste er wiederbelebt werden und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Im Auto des 25-Jährigen saßen zudem eine Frau und drei Kinder. Beide Erwachsene wurden schwer verletzt. Die Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon.

In dem Wagen, in den der 76-Jährige frontal hineinfuhr, saßen zwei Männer. Auch sie erlitten leichte Verletzungen.

Gegen den Unfallfahrer wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Blutentnahme angeordnet.