Horror-Crash mit Linienbus: Freundin des Busfahrers stirbt

Westerloy - Schrecklicher Unfall in Westerloy ( Niedersachsen )! Am Donnerstagabend verunglückte ein Linienbus, eine Frau starb.

Der Bus krachte ungebremst gegen einen Baum. © Nonstopnews

Gegen 18 Uhr war der 69-jährige Fahrer des Busses auf der Straße Am Damm in Fahrtrichtung Apen unterwegs, als es kurz vor dem Ortseingang Westerloy zu dem fatalen Crash kam.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Bus aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und ungebremst gegen einen Baum gekracht.

Durch die heftige Kollision wurde der vordere Teil des Busses komplett zerstört. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hannover geflogen.

Seine 59-jährige Lebensgefährtin saß mit im Bus, für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Frau aus Bad Zwischenahn erlag noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen.

Der Fahrer ist Angestellter eines Reiseunternehmens und war mit dem Linienbus ohne reguläre Fahrgäste unterwegs.Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz.