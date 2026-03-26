Jeep kracht in Opel: Eine Tote, zwei Verletzte

Jerxheim - Tragischer Unfall in Niedersachsen : Am Donnerstagmorgen krachten bei Wolfsburg zwei Autos zusammen. Eine Fahrerin überlebte das nicht.

Bei Wolfsburg kam es zu einem schweren Frontal-Crash. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Heeseberg

Gegen 9.45 Uhr war eine 77-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der B244 zwischen Jerxheim und Dedeleben unterwegs.

Dort kam es zu einem frontalen Zusammenprall mit dem Jeep eines 75 Jahre alten Autofahrers.

Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, sind die genauen Hintergründe des Unfalls noch unklar.

Die Opel-Fahrerin zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie leider wenig später ihren Verletzungen erlag.

Der 69-jährige Beifahrer des Opels wurde ebenfalls schwer verletzt, der Jeep-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.