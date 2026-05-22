Tödlicher Unfall: Junger Biker stirbt bei missglücktem Überholmanöver

Braunschweig - Zwischen dem Braunschweiger Ortsteil Timmerlah und Groß Gleidingen ( Niedersachsen ) ist am Freitagmorgen ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt .

Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © bialasiewicz/123rf

Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, war der 22-jährige Biker gegen 7.55 Uhr auf Landstraße 473 in Richtung Timmerlah unterwegs. Im Laufe seiner Fahrt wollte er mehrere Fahrzeuge überholen.

Während des Manövers scherte plötzlich ein 44-Jähriger mit seinem Volvo aus der Fahrzeugreihe aus, um ebenfalls zu überholen.

Laut einem Polizeisprecher musste der Motorradfahrer daher nach links ausweichen, geriet auf die Grünfläche und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum.

Hierbei wurde der 22-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die L473 zwischen Timmerlah und Groß Gleidingen für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden.