Mehrere Personen bei Crash zwischen Motorrad und Fahrrad verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Buxtehude - Schwerer Unfall im niedersächsischen Landkreis Stade bei Hamburg : Am Pfingstsonntag krachten ein 58-jähriger Motorradfahrer und ein 70-jähriger Rennradfahrer gegeneinander.

Am Pfingstsonntag krachten auf der B3 ein Motorrad und ein Fahrrad ineinander. © JOTO

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr in der Gemarkung Ovelgönne auf der B3, bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war der Motorradfahrer mit seiner Honda CRF1100 in Fahrtrichtung Buxtehude unterwegs. Der auf dem Radweg fahrende 70-Jährige wechselte offenbar plötzlich, ohne die Verkehrslage zu beachten, auf die Straße.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem Radfahrer. Beide Beteiligten stürzten auf die Straße.

Der 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 58-Jährige verletzte sich bei dem Crash und wurde vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum gebracht.