Tödlicher Frontal-Crash: Mann wird in BMW eingeklemmt und stirbt

Hagen im Bremischen - Schrecklicher Unfall in Niedersachsen : Bei einem tödlichen Frontalcrash am Dienstagnachmittag verstarb ein 41-jähriger BMW Fahrer noch an der Unfallstelle.

Am Dienstag starb ein 41-Jähriger bei einem Unfall in Niedersachsen. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 18-Jähriger aus dem Kreis Wittmund mit seinem Lkw auf der L135 in Richtung Bremen unterwegs. Als er gegen 16.10 Uhr nach links auf die Kreisstraße 46 abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärten Gründen den entgegenkommenden BMW eines 41-Jährigen aus Hagen, der in Richtung Bremerhaven fuhr.

Die Folge: Eine heftige Frontalkollision. Der 41-Jährige wurde daraufhin in seinem Fahrzug eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der junge Fahrer des Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen davon, sein 40-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Die Unfallstelle glich nach dem Crash einem Trümmerfeld. Einsatzkräfte waren stundenlang vor Ort, um die Bergung der Fahrzeuge sowie die aufwendigen Reinigungsarbeiten durchzuführen.