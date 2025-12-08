Frontalcrash mit Tanklastwagen: Rettungsheli im Einsatz

Klein Scharrel - Heftiger Crash auf der B401 bei Klein Scharrel in Niedersachsen ! Am Montagmittag ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen einen Tanklaster gekracht.

Rund 60 Einsatzkräfte eilten zu der Unfallstelle auf der B401. © Nonstopnews

Gegen 12.30 Uhr war der Wagen mit einem 83-jährigen Mann als Fahrer auf der B401 zwischen Klein Scharrel und der Straße Am Küstenkanal unterwegs, als es zu der heftigen Kollision kam.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der Fahrer nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Tanklaster zusammengestoßen.

Vier Feuerwehren mit rund 60 Rettungskräften eilten zur Unfallstelle.

Der 83-Jährige sei bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt worden. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auch seine 59-jährige Beifahrerin und der 49-jährige Lkw-Fahrer verletzten sich und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Für keinen der Beteiligten bestand Lebensgefahr, sodass ein Transport mit dem zwischenzeitlich gelandeten Rettungshubschrauber nicht erforderlich war.