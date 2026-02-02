Ersthelfer rettet Mann aus sinkendem Auto!

Oldenburg - Am Montagmorgen kam es in Oldenburg ( Niedersachsen ) zu einem spektakulären Verkehrsunfall , als ein 70-Jähriger mit seinem Auto in einen Fluss stürzte. Ein mutiger Ersthelfer sprang hinterher - und rettete dem Mann so das Leben.

Die Feuerwehr und ein Abschleppdienst holten den Toyota aus dem Fluss. © Nonstop News

Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 66-Jähriger aus dem Ammerland mit seinem VW den Rummelweg in Richtung Ofener Straße entlang. Das teilt die Polizei mit.

Als er nach links in die Ofener Straße abbiegen wollte, fuhr er demmach ein Stück in die Kreuzung ein und stieß mit einem 70-jährigen Toyota-Fahrer zusammen.

Der Toyota-Fahrer war vorfahrtsberechtigt und auf der Ofener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Durch den Zusammenprall wurde der Toyota nach rechts von der Straße geschleudert, durchbrach dabei ein Geländer und stürzte in den Fluss Haaren.

Laut Angaben der Polizei erkannte ein 29-jähriger Mann die gefährliche Situation, hielt mit seinem Auto an und sprang in den Fluss, um dem Mann zu helfen. Zu dem Zeitpunkt begann der Toyota bereits zu sinken.