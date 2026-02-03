Audi-Fahrer drängt VW von der Straße und flüchtet: Mann schwer verletzt

Oerel - Wo ist der Audi-Fahrer? Am Dienstagmorgen kam es auf einer Bundesstraße im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ) zu einem heftigen Unfall . Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt, der Verursacher flüchtete.

Am Dienstagmorgen wurde ein VW auf der B71 bei Oerel von einem Audi-Fahrer von der Straße gedrängt. Der Wagen überschlug sich. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 6.30 Uhr auf der B71 zwischen Barchel und Oerel in Fahrtrichtung Bremervörde ereignet - beteiligt waren ein Lkw, ein Audi sowie ein VW Tiguan.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der VW-Fahrer (25) den vor ihm fahrenden Audi überholen. Als beide auf gleicher Höhe waren, setzte der Audi-Fahrer jedoch seinerseits zum Überholen des vor ihm fahrenden Lastwagens an.

Der VW wurde daraufhin nach links in die Leitplanke gedrängt, kam im weiteren Verlauf von der Straße und überschlug sich. Der Wagen kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Währenddessen kollidierte der Audi mit dem vorausfahrenden Lkw, welcher im Bereich des hinteren Rücklichts beschädigt wurde.

Anstatt anzuhalten, fuhr der Audi-Fahrer einfach weiter, ohne sich um den Unfall oder die Beteiligten zu kümmern!