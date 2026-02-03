 530

Audi-Fahrer drängt VW von der Straße und flüchtet: Mann schwer verletzt

Am Dienstagmorgen wurde ein VW auf der B71 bei Oerel von einem Audi-Fahrer von der Straße gedrängt. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Von Bastian Küsel

Oerel - Wo ist der Audi-Fahrer? Am Dienstagmorgen kam es auf einer Bundesstraße im Landkreis Rotenburg (Niedersachsen) zu einem heftigen Unfall. Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt, der Verursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 6.30 Uhr auf der B71 zwischen Barchel und Oerel in Fahrtrichtung Bremervörde ereignet - beteiligt waren ein Lkw, ein Audi sowie ein VW Tiguan.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der VW-Fahrer (25) den vor ihm fahrenden Audi überholen. Als beide auf gleicher Höhe waren, setzte der Audi-Fahrer jedoch seinerseits zum Überholen des vor ihm fahrenden Lastwagens an.

Der VW wurde daraufhin nach links in die Leitplanke gedrängt, kam im weiteren Verlauf von der Straße und überschlug sich. Der Wagen kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Währenddessen kollidierte der Audi mit dem vorausfahrenden Lkw, welcher im Bereich des hinteren Rücklichts beschädigt wurde.

Anstatt anzuhalten, fuhr der Audi-Fahrer einfach weiter, ohne sich um den Unfall oder die Beteiligten zu kümmern!

Polizei ermittelt nach Unfall wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen

Der 25-jährige VW-Fahrer konnte sich nach dem Crash zwar eigenständig aus dem Wrack befreien, musste aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am VW war ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden, am Lastwagen etwa 1000 Euro.

Bei dem Audi soll es sich indes um einen dunklen Kombi, möglicherweise einen A4 oder A6, gehandelt haben. Eventuell war der Wagen im Zulassungsbereich Cuxhaven (CUX) registriert. Unklar ist, ob er auf der linken Fahrzeugseite entsprechende Beschädigungen aufweist.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht in diesem Zuge nach Zeugen. Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Auto oder zum Fahrer werden unter der Rufnummer 04761/74890 entgegengenommen.

