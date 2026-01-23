 1.661

Lastwagen rutscht von Promenade, kurz darauf liegt ein Polizeiauto kopfüber am Strand

Auf der Nordsee-Insel Borkum ist am Freitag zunächst ein Lastwagen von der Promenade gerutscht, kurz darauf passierte dies auch einem Streifenwagen.

Borkum - Kuriose Unfälle auf der Nordsee-Insel Borkum! Am Freitagvormittag war zunächst ein Lastwagen aufgrund von extremer Glätte von der Promenade auf den Strand gestürzt, kurz darauf ereilte die alarmierte Polizei das gleiche Schicksal.

Auf Borkum war zunächst ein Lastwagen die Promenade hinunterstürzt, wenig später ereilte einen Streifenwagen das gleiche Schicksal.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 67-Jähriger gegen 11.20 Uhr mit seinem 7,5-Tonner unterwegs, als er auf der Promenade ins Rutschen geriet und hinunter auf den Strand stürzte. Dort blieb er auf der Seite liegen.

Der Lkw-Fahrer konnte sich nicht selbst befreien und alarmierte den Notruf. Er wurde bei dem Unfall leicht am Bein verletzt.

Polizei und Feuerwehr konnten ihn schließlich bergen. Nachdem die Beamten den kuriosen Crash aufgenommen hatten und wieder starten wollten, geriet auch der Streifenwagen, trotz Schrittgeschwindigkeit, ins Rutschen und stürzte ebenfalls die Promenade hinunter.

Der 36-jährige Polizist erlitt eine leichte Prellung am Kopf, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Eine medizinische Behandlung brauchten beide Männer nicht.

