Tankwagen landet im Graben: Straße im Norden mehrere Stunden gesperrt
Ohrensen - Ein Lkw mit Gefahrgut kippte plötzlich um! Am Donnerstagvormittag kam es zwischen dem Kreisel Linah und am Ortseingang Ohrensen (Niedersachsen) zu dem Unfall auf der L123.
Dabei soll laut Angaben der Polizei Stade ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes-Tankwagens von der Straße abgekommen sein. Er war auf der L123 in Richtung Bargstedt unterwegs als er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem rechten Vorderreifen in den Seitenraum geriet.
Dadurch das der Boden nass und aufgeweicht war, gelang es ihm nicht, den Lkw wieder zurück auf die Straße zu leiten.
Schließlich kippte der Tankwagen nach rechts in den Graben und bleib auf der Seite liegen. Der Lkw war mit ungefähr 11.000 Litern Diesel beladen.
Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt.
Aufräumarbeiten dauern an
Bei dem Unfall soll es laut Polizeiangaben zu keiner Gewässer- und Bodenverunreinigung gekommen sein.
Vor Ort wurde der 54-Jährige von einem Notarzt und einem Rettungswagen betreut. Außerdem rückten umliegende Feuerwehren mit ungefähr 50 Einsatzkräften an, um das Unfallfahrzeug abzusichern und die Straße zu sperren.
Laut Angaben der Polizei wurden vorsorglich Ölsperren rund um den Lkw ausgelegt, um so ein späteres Auslaufen von Kraftstoffen zu vermeiden.
Die L123 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt werden.
Bis zum späten Nachmittag würden die Aufräumarbeiten laut Polizeiangaben voraussichtlich andauern.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade