Tankwagen landet im Graben: Straße im Norden mehrere Stunden gesperrt

Ohrensen - Ein Lkw mit Gefahrgut kippte plötzlich um! Am Donnerstagvormittag kam es zwischen dem Kreisel Linah und am Ortseingang Ohrensen ( Niedersachsen ) zu dem Unfall auf der L123.

Der Lkw kam plötzlich von der Straße ab. © Polizeiinspektion Stade

Dabei soll laut Angaben der Polizei Stade ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes-Tankwagens von der Straße abgekommen sein. Er war auf der L123 in Richtung Bargstedt unterwegs als er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem rechten Vorderreifen in den Seitenraum geriet.

Dadurch das der Boden nass und aufgeweicht war, gelang es ihm nicht, den Lkw wieder zurück auf die Straße zu leiten.

Schließlich kippte der Tankwagen nach rechts in den Graben und bleib auf der Seite liegen. Der Lkw war mit ungefähr 11.000 Litern Diesel beladen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt.