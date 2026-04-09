Lebensgefahr! Feuerwehr muss Fahrer aus Wrack befreien
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Von Nina Becker
Lilienthal - Bei einem Unfall in Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.
Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der 61-Jährige am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab.
Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.
Titelfoto: Nonstopnews