Lebensgefahr! Feuerwehr muss Fahrer aus Wrack befreien

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Ein Autofahrer ist in Lilienthal von der Straße abgekommen und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien.

Von Nina Becker

Lilienthal - Bei einem Unfall in Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein 61 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall in Lilienthal lebensgefährlich verletzt.
Ein 61 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall in Lilienthal lebensgefährlich verletzt.  © Nonstopnews

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der 61-Jährige am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab.

Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Titelfoto: Nonstopnews

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