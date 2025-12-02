Lebensgefahr! Mädchen (12) wird von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert

Grasberg - Schrecklicher Unfall im Landkreis Osterholz ! Am Montagnachmittag ist ein zwölf Jahre altes Mädchen beim Überqueren einer Straße in Grasberg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein zwölfjähriges Mädchen wurde beim Überqueren einer Straße in Grasberg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. © NonstopNews / Peter Will

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Mädchen gegen 15.45 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und wollte auf die andere Straßenseite laufen.

Dabei wurde sie von einem Auto einer 60-jährigen Fahrerin erfasst, die in Richtung Seehauser Straße unterwegs war. Sie hatte die Zwölfjährige, die hinter dem Bus hervorkam, zu spät gesehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Durch den Aufprall wurde das Kind gegen einen wartenden VW hinter dem Bus geschleudert.

Sie erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Unfallaufnahme war die Tüschendorfer Straße bis in den Dienstagmorgen hinein voll gesperrt.