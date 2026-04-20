Linienbus kracht in Fußgänger und Hund: Mann stirbt im Krankenhaus
Schöningen - Tragisches Unglück in Niedersachsen! Ein Mann verstarb nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus.
Bereits am Donnerstagabend befuhr ein 53-Jähriger mit einem Linienbus die K63 in Schöningen in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Fahrgäste an Bord.
Am Kreisel kam es dann zum Zusammenprall mit einem 57-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund auf einer Gassirunde war.
Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen.
Der Passant wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und zunächst ins Krankenhaus gebracht.
Wie die Polizei Wolfsburg am Montag mitteilte, erlag der 57-Jährige leider am Sonntag in einem Braunschweiger Klinikum seinen Verletzungen. Der Hund zog sich keine Verletzungen zu und wurde nach dem Unglück zunächst an ein örtliches Tierheim übergeben.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa