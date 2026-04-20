Linienbus kracht in Fußgänger und Hund: Mann stirbt im Krankenhaus

Schöningen - Tragisches Unglück in Niedersachsen ! Ein Mann verstarb nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Niedersachsen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bereits am Donnerstagabend befuhr ein 53-Jähriger mit einem Linienbus die K63 in Schöningen in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Fahrgäste an Bord.

Am Kreisel kam es dann zum Zusammenprall mit einem 57-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund auf einer Gassirunde war.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen.

Der Passant wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und zunächst ins Krankenhaus gebracht.