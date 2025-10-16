Linienbus übersieht Mini: Zwei Personen verletzt, Fahrzeuge stark beschädigt

Bei einem Unfall in Oyten sind ein Mini und ein Linienbus ineinander gekracht. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 40.000 Euro.

Von Svenja-Marie Kahl

Oyten - Weil ein Linienbus bei einem Unfall im Landkreis Verden einen Mini beim Abbiegen übersah, sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Durch den Aufprall rutschte der Mini auf eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrsschilder.  © JOTO

Der Unfall passierte laut der Polizei Verden/Osterholz am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Kreuzung der L168 zu der Straße An der Autobahn.

Die Fahrerin eines Mini (47) wollte in Richtung Bassen die Kreuzung überqueren. Aus der anderen Richtung kam ihr ein Linienbus entgegen. Der 54-jährige Fahrer des Busses bog nach links ab. Dabei übersah er den Mini und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Mini auf eine Verkehrsinsel geschoben und beschädigte mehrere Verkehrszeichen.

Zudem blockierte eine Schranke die Fahrzeugseite des Busfahrers, deshalb musste die Feuerwehr den Linienbus gewaltsam öffnen.

Die Mini-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der Linienbus wurde bei dem Unfall gegen eine Schranke gedrückt.  © JOTO

Neben dem Busfahrer waren noch drei weitere Fahrgäste in dem Linienbus, doch keiner von ihnen wurde verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Die Polizei Verden/Osterholz schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.

