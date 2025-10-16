Linienbus übersieht Mini: Zwei Personen verletzt, Fahrzeuge stark beschädigt

Oyten - Weil ein Linienbus bei einem Unfall im Landkreis Verden einen Mini beim Abbiegen übersah, sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Durch den Aufprall rutschte der Mini auf eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrsschilder. © JOTO

Der Unfall passierte laut der Polizei Verden/Osterholz am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Kreuzung der L168 zu der Straße An der Autobahn.

Die Fahrerin eines Mini (47) wollte in Richtung Bassen die Kreuzung überqueren. Aus der anderen Richtung kam ihr ein Linienbus entgegen. Der 54-jährige Fahrer des Busses bog nach links ab. Dabei übersah er den Mini und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Mini auf eine Verkehrsinsel geschoben und beschädigte mehrere Verkehrszeichen.

Zudem blockierte eine Schranke die Fahrzeugseite des Busfahrers, deshalb musste die Feuerwehr den Linienbus gewaltsam öffnen.

Die Mini-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.