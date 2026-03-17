Lkw-Fahrer weicht Sattelzug aus und prallt gegen Baum: Verursacher flieht

Deinste - Am Dienstagvormittag kam ein Lkw-Fahrer in Niedersachsen bei einem Unfall mit einem hohen Sachschaden und dem Schrecken davon. Die Polizei sucht nun den Verursacher.

Der Lkw-Fahrer prallte beim Ausweichen des Sattelzugs gegen einen Baum. © Polizeiinspektion Stade

Gegen 10.29 Uhr geschah auf der L124 in Deinste ein Verkehrsunfall, teilte die Polizei mit.

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Stade unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm eine dunkelblaue Scania-Sattelzugmaschine entgegen, wobei dessen Fahrer leicht auf seiner Straßenseite fuhr.

Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus, geriet auf den Seitenstreifen und prallte frontal gegen ein Verkehrsschild und einen Baum, so die Polizei.

Der 57-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Allerdings wurde sein Lkw bei dem Zusammenprall stark beschädigt.