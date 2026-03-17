Lkw-Fahrer weicht Sattelzug aus und prallt gegen Baum: Verursacher flieht
Deinste - Am Dienstagvormittag kam ein Lkw-Fahrer in Niedersachsen bei einem Unfall mit einem hohen Sachschaden und dem Schrecken davon. Die Polizei sucht nun den Verursacher.
Gegen 10.29 Uhr geschah auf der L124 in Deinste ein Verkehrsunfall, teilte die Polizei mit.
Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Stade unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm eine dunkelblaue Scania-Sattelzugmaschine entgegen, wobei dessen Fahrer leicht auf seiner Straßenseite fuhr.
Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus, geriet auf den Seitenstreifen und prallte frontal gegen ein Verkehrsschild und einen Baum, so die Polizei.
Der 57-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.
Allerdings wurde sein Lkw bei dem Zusammenprall stark beschädigt.
Gesamtschaden wird auf fünfstellige Summe geschätzt
Laut Polizeiangaben wird der Gesamtschaden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.
Außerdem musste der durch den Unfall beschädigte Baum von der Straßenmeisterei beseitigt werden.
Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und dessen Folgen zu kümmern. Deswegen ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Unfallflucht.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Sattelzug machen kann, wird gebeten, sich unter 04164 888260 zu melden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade