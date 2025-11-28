BMW-Fahrer kracht beim Überholen in Lkw: Drei Tote im Norden

Drochtersen - Tragödie im Norden: Am Freitag sind bei einem schweren Unfall in der Nähe von Drochtersen im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) drei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der L111 bei Drochtersen sind am Freitag ein BMW und ein Lkw zusammengestoßen. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der tödliche Crash gegen 14.10 Uhr auf der L111 ereignet - nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um ein missglücktes Überholmanöver.

Demnach wollte der Fahrer eines BMWs in einer Kurve ein vorausfahrendes Auto überholen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Lkw, woraufhin es zum Frontal-Zusammenstoß kam.

Der Aufprall war so heftig, dass die drei Insassen aus dem BMW (zwei Männer und eine Frau) noch an der Unfall verstarben. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Laut dem Sprecher waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, die jedoch ohne Patienten wieder abheben mussten.