Mann von Bus erfasst und halbe Stunde eingeklemmt: Senior verstirbt im Krankenhaus

Lüneburg - In Lüneburg ( Niedersachsen ) ist ein 64-jähriger Mann am Mittwochabend von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Vier Tage später verstarb er in einem Krankenhaus.

Am ZOB in Lüneburg erfasste ein Linienbus am Mittwochabend einen Mann. Er blieb für eine halbe Stunde eingeklemmt und schwebt in Lebensgefahr. © JOTO

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Bahnhofstraße, als der leere Linienbus gerade abbog.

Der Mann, der vermutlich von den Gleisen in Richtung Bushaltestellen ging, wurde erfasst und geriet im vorderen Bereich des Fahrzeugs unter den Bus.

Mehr als eine halbe Stunde blieb der 64-Jährige dort eingeklemmt, ehe er von der alarmierten Feuerwehr befreit werden konnte.

Er wurde reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er mehrfach notoperiert werden musste.

Am Dienstag folgte die traurige Mitteilung: Laut Polizei verstarb der Mann im Verlauf des Sonntags.