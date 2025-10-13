Mann von Bus erfasst und halbe Stunde eingeklemmt: Senior verstirbt im Krankenhaus
Lüneburg - In Lüneburg (Niedersachsen) ist ein 64-jähriger Mann am Mittwochabend von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Vier Tage später verstarb er in einem Krankenhaus.
Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Bahnhofstraße, als der leere Linienbus gerade abbog.
Der Mann, der vermutlich von den Gleisen in Richtung Bushaltestellen ging, wurde erfasst und geriet im vorderen Bereich des Fahrzeugs unter den Bus.
Mehr als eine halbe Stunde blieb der 64-Jährige dort eingeklemmt, ehe er von der alarmierten Feuerwehr befreit werden konnte.
Er wurde reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er mehrfach notoperiert werden musste.
Am Dienstag folgte die traurige Mitteilung: Laut Polizei verstarb der Mann im Verlauf des Sonntags.
Die Polizei sperrte den stark frequentierten ZOB am Mittwoch ab. Eine Augenzeugin erlitt infolge des Unfalls einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Erstmeldung, 8. Oktober, 21.32 Uhr; aktualisiert am 13. Oktober um 15.31 Uhr.
