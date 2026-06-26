Mercedes-Fahrer landet mit Schnapsflasche in der Hand im Graben

Apensen - Heftiger Crash in Apensen: In der Gemeinde im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) ist am frühen Freitagmorgen ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes verunglückt. Er war mutmaßlich betrunken.

In Apensen ist ein 22-jähriger Mann mit seinem Mercedes im Graben gelandet. Er hatte eine Schnapsflasche dabei. © JOTO

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 4.54 Uhr auf der Neukloster Straße ereignet. Der Mann aus Jork war nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes GLC 220 in Richtung Apensen unterwegs.

In der letzten Linkskurve vor dem Kreisverkehr Neukloster Straße/Um Abbensen kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und landete im Graben vor einer Obstplantage.

Zwei Ersthelfer retteten den schwer verletzten 22-Jährigen aus dem Wrack. Dabei bemerkten sie eine Schnapsflasche, die der Mann in der Hand hielt. Gegenüber der Polizei erklärte er, er sei auf dem Weg zur Arbeit und habe zuletzt zum WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am späten Abend Alkohol getrunken.

Nachdem der Mann einen Atemalkoholtest abgelehnt hatte, ergaben sich für die Polizei neben dem Verdacht der Trunkenheit auch Anhaltspunkte dafür, dass er unter anderweitigen Drogen stehen könnte. Deshalb wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen.